Куди зможуть долітати західні ракети — пояснення експерта

Запуск ракети. Ілюстративне фото: AFP

Україна наразі не може завдавати далекобійних ударів західною зброєю по російської території, хоча деякі ракети союзників можуть вражати цілі на відстані до 1000 км. Київ зараз для цього використовує українську зброю, зокрема безпілотники.

Про це заявив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський в коментарі 24 каналу.

Читайте також:

Куди зможуть долітати західні ракети

Експерт зазначив, що Україна не отримувала ракети з дальністю навіть у 500 км від західних партнерів, хоча технічно їхні ракети можуть долати значно більші відстані.

За його словами, ракети JASSM можуть пролетіти до 950 км, а Storm Shadow — до 500 км, хоча існують версії з дальністю до 950 км.

Храпчинський також прокоментував інфографіку з назвою "Москва, до тебе летить Storm Shadow". Він підкресли, що інфографіка, з радіусами ураження занижена, оскільки ракети можуть мати більшу дальність.

Експерт наголосив, що західні партнери обмежують дальність дії зброї відповідно до домовленостей з Україною.

Він також нагадав, що Україна здатна виробляти власну зброю, наприклад, ракета "Нептун" по суходолу вже вражає цілі на відстані 400 км.