Куда смогут долетать западные ракеты - объяснение эксперта

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: AFP

Украина пока не может наносить дальнобойные удары западным оружием по российской территории, хотя некоторые ракеты союзников могут поражать цели на расстоянии до 1000 км. Киев сейчас для этого использует украинское оружие, в том числе беспилотники.

Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в комментарии 24 каналу.

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Эксперт отметил, что Украина не получала ракеты с дальностью даже в 500 км от западных партнеров, хотя технически их ракеты могут преодолевать гораздо большие расстояния.

По его словам, ракеты JASSM могут пролететь до 950 км, а Storm Shadow — до 500 км, хотя существуют версии с дальностью до 950 км.

Храпчинский также прокомментировал инфографику под названием "Москва, к тебе летит Storm Shadow". Он подчеркнул, что инфографика с радиусами поражения занижена, поскольку ракеты могут иметь большую дальность.

Эксперт подчеркнул, что западные партнеры ограничивают дальность действия оружия в соответствии с договоренностями с Украиной.

Он также напомнил, что Украина способна производить собственное оружие, например ракета "Нептун" по суше уже поражает цели на расстоянии 400 км.