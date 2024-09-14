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Росія вночі масовано атакувала Україну ударними БпЛА — скільки дронів збили сили ППО

14 вересня 2024 09:09
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Нічна атака по Україні 14 вересня — скільки безпілотників збили сили ППО
Військові збивають дрони. Ілюстративне фото: Повітряне командування "Південь"
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на суботу, 14 вересня, російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу "Шахед". Майже всі БпЛА вдалося збити.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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За інформацією Повітряних сил, радіотехнічні війська виявили та супроводжували 76 ворожих дронів, що були запущені з напрямків Курська, Єйська та окупованого Криму.

Для відбиття атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ефективних дій українських військових 72 ворожі безпілотники було знищено над Одеською, Миколаївською, Херсонською, Полтавською, Харківською, Київською, Донецькою, Житомирською, Дніпропетровською, Черкаською, Вінницькою та Сумською областями.

Крім того, два дрони втратили зв’язок на території України, а ще два повернулися до Росії.

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72 БпЛА збила українська ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

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