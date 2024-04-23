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Данія надасть Україні 420 млн євро допомоги — на що підуть кошти

23 квітня 2024 23:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Данія надасть Україні 420 млн євро допомоги — на що підуть кошти
Підписання угоди. Фото: Мінекономіки
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Данія заявила про надання Україні 420 млн євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть направлені на відновлення енергетичної інфраструктури та відбудови України.

Про це повідомляє Мінекономіки у вівторок, 23 квітня.

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Данія виділила Україні 420 млн євро

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України.

"Цей документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України", — йдеться у повідомленні.

Також угода містить в собі 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури України, що використовує відновлювальну енергетику.

Раніше датський посол у Києві Оле Егберг Міккельсен заявив, що його країна передасть всі обіцяні винищувачі F-16 — перші літаки варто очікувати вже цього літа.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Данії Мортеном Бедскоу. Сторони обговорили посилення українських регіонів системами ППО.

Данія
фінансова допомога
Україна
гуманітарна допомога
відновлення
війна в Україні

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