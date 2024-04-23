Данія надасть Україні 420 млн євро допомоги — на що підуть кошти

Підписання угоди. Фото: Мінекономіки

Данія заявила про надання Україні 420 млн євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть направлені на відновлення енергетичної інфраструктури та відбудови України.

Про це повідомляє Мінекономіки у вівторок, 23 квітня.

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Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України.

"Цей документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України", — йдеться у повідомленні.

Також угода містить в собі 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури України, що використовує відновлювальну енергетику.

Раніше датський посол у Києві Оле Егберг Міккельсен заявив, що його країна передасть всі обіцяні винищувачі F-16 — перші літаки варто очікувати вже цього літа.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Данії Мортеном Бедскоу. Сторони обговорили посилення українських регіонів системами ППО.