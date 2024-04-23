Дания предоставит Украине 420 млн евро помощи — на что пойдут средства
Дания заявила о предоставлении Украине 420 млн евро финансовой помощи. Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры и отстройки Украины.
Об этом сообщает Минэкономики во вторник, 23 апреля.
Дания выделила Украине 420 млн евро
Украина и Дания заключили Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины.
"Этот документ предусматривает выделение датским правительством около 40 млн евро в поддержку частного сектора, который участвует в восстановлении Украины", — говорится в сообщении.
Также соглашение включает в себя 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры Украины, использующей возобновляемую энергетику.
Ранее датский посол в Киеве Оле Эгберг Миккельсен заявил, что его страна передаст все обещанные истребители F-16 — первые самолеты следует ожидать уже этим летом.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Дании Мортеном Бедскоу. Стороны обсудили усиление украинских регионов системами ПВО.
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