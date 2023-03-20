Данія навчатиме українських військових розмінуванню на суші та на морі

Данія знову навчатиме українських військових

Данія має намір навчити військових ЗСУ розмінуванню, а також використанню артилерійських установок CAESAR.

Про це повідомляє Berlingske.

Навчання українських військових у Данії

"Існує велика потреба в навчанні українських бійців і підтримці захисту України від атак росії, що досі тривають. Данія тренувала українських військових як до, так і після вторгнення рф. Таким чином, ми також можемо зробити свій внесок завдяки великому досвіду щодо місії ЄС", — йдеться у заяві.

Данія запропонувала місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України взяти на себе навчання українських солдатів розмінуванню на суші та на морі, а також використанню артилерійських установок CAESAR, які країна надасть ЗСУ.

Країна тепер має нову мету — до кінця цього року підготувати до ЄС 30 тисяч військових ЗСУ.

Нагадаємо, 20 березня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів.

Новий пакет допомоги для України містить додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше.