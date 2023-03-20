Дания будет учить украинских военных разминированию на суше и на море
Дания намерена научить военным ВСУ разминированию, а также использованию артиллерийских установок CAESAR.
Об этом сообщает Berlingske.
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Обучение украинских военных в Дании
"Существует большая потребность в обучении украинских бойцов и поддержке защиты Украины от продолжающихся атак россии. Дания тренировала украинских военных как до, так и после вторжения рф. Таким образом, мы также можем внести свой вклад благодаря большому опыту миссии ЕС", — говорится в заявлении.
Дания предложила миссии военной помощи Евросоюзу в поддержку Украины взять на себя обучение украинских солдат разминированию на суше и море, а также использованию артиллерийских установок CAESAR, которые страна предоставит ВСУ.
У страны теперь есть новая цель — до конца этого года подготовить к ЕС 30 тысяч военных ВСУ.
Напомним, 20 марта США объявили новый пакет военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.
Новый пакет помощи для Украины включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое.