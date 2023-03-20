США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів
Сьогодні, 20 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 350 мільйонів доларів.
Про це йдеться у заяві Блінкена, пише "Європейська правда".
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"Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів", — йдеться у заяві.
Новий пакет допомоги для України містить додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше.
"Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — наголосив Блінкен.
Нагадаємо, очільниця міноборони Північної Македонії підтвердила факт передачі Україні штурмових літаків Су-25. Крім того, Україна просить у північномакедонських партнерів гелікоптери Мі-24.
Також ми писали, декілька країн Європейського союзу готуються конкретизувати ініціативу щодо надання допомоги Україні, пропонуючи передати Збройним силам України 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Ця ініціатива вже отримала підтримку країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Вона включена до проєкту висновків саміту Європейського союзу, що відбудеться 23-24 березня.
Додамо, уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.