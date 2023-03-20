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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів

20 березня 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ентоні Блінкен
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 350 мільйонів доларів.

Про це йдеться у заяві Блінкена, пише "Європейська правда".

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Деталі

"Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів", — йдеться у заяві.

Новий пакет допомоги для України містить додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше.

"Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — наголосив Блінкен.

Нагадаємо, очільниця міноборони Північної Македонії підтвердила факт передачі Україні штурмових літаків Су-25. Крім того, Україна просить у північномакедонських партнерів гелікоптери Мі-24.

Також ми писали, декілька країн Європейського союзу готуються конкретизувати ініціативу щодо надання допомоги Україні, пропонуючи передати Збройним силам України 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Ця ініціатива вже отримала підтримку країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Вона включена до проєкту висновків саміту Європейського союзу, що відбудеться 23-24 березня.

Додамо, уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.

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