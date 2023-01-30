Допомога від Данії — країна передасть Україні 19 САУ Caesar

Країна виділила усі свої САУ

Данія відправляє в Україну самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва. Уряд вирішив передати всі 19 гаубиць.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Допомога від Данії

"Данія передасть Україні всі свої 19 самохідних артилерійських установок CAESAR. Також Данія підтвердила готовність долучитися до танкової коаліції", — розповів Буданов.

Що відомо про установки CAESAR

САУ Caesar обладнані колісними шасі, що робить їх мобільними та маневровими. Установка оснащена автоматизованою системою самоприв’язки та самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність — 5 пострілів за хвилину — і високу купчастість стрільби.

САУ дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

У Міноборони Данії зауважили, що хоча це сучасна артилерійська система, в ній виявили технічні проблеми, які доведеться вирішувати у співпраці з виробником та Україною. Україна попросила артилерію, попри ці виклики, додали данські військові.

Нагадаємо, 30 січня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула до України. Разом з Володимиром Зеленським вони зустрілись у Миколаєві. Там вони відвідали поранених українських захисників у шпиталі в Миколаєві, а також побували в Миколаївському порту.

Володимир Зеленський також повідомив, що вони з Метте Фредеріксен прибули до індивідуального теплового пункту у Миколаєві, який обладнано установкою для очищення та роздачі води. Саме цей проєкт був реалізований за сприяння Данії.

"Через дії агресора було зруйновано традиційну систему водопостачання з річки Дніпро. Данія однією з перших допомогла Миколаєву в забезпеченні жителів питною водою. Вдячний за таку потужну підтримку", — наголосив Зеленський.

Додамо, що Міністерство оборони Франції домовилося з Італією щодо закупівлі 700 зенітних ракет. Вони призначені для протиповітряної системи SAMP-T, яку готують Україні.