Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен відвідали Миколаївську область — де вони побували

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен у Миколаєві

У понеділок, 30 січня, Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зустрілись у Миколаєві. Вони відвідали поранених українських захисників у шпиталі в Миколаєві, а також побували в Миколаївському порту.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Візит Зеленського та Фредеріксен до Миколаєва

В рамках візиту Володимир Зеленський на Миколаївщину разом з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен 30 січня відвідали Миколаївський порт та поранених українських захисників в одному зі шпиталів міста.

"Разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва", — повідомив Президент.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб українські військові змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію.

"Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання", — додав Зеленський.

Окрім того, вони також відвідали Миколаївський порт.

"Із перших днів повномасштабного вторгнення Данія допомагає Миколаєву та підтримує місто. Сьогодні в межах шефства з відновлення, яке Данія взяла над Миколаєвом, разом із Прем’єр-міністром Метте Фредеріксен відвідали Миколаївський морський торговельний порт. Оглянули резервуари для зберігання олії, зруйновані внаслідок атак ворожих ракет і безпілотників", — написав глава держави.

Володимир Зеленський також повідомив, що вони з Метте Фредеріксен прибули до індивідуального теплового пункту у Миколаєві, який обладнано установкою для очищення та роздачі води. Саме цей проєкт був реалізований за сприяння Данії.

"Через дії агресора було зруйновано традиційну систему водопостачання з річки Дніпро. Данія однією з перших допомогла Миколаєву в забезпеченні жителів питною водою. Вдячний за таку потужну підтримку", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 29 січня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, було обговорено питання озброєння українських військових.

Додамо, раніше Президент України повідомив, що Україні потрібно 300-500 танків для початку наступальних операцій на тимчасово окупованих територіях. Деякі країни вже ухвалили рішення про постачання бойових броньованих машин нашій країні.