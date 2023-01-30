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Дания передаст Украине все свои 19 самоходных артиллерийских установок Caesar

30 января 2023 23:41
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Помощь от Дании — страна передаст Украине 19 САУ Caesar
Страна выделила все свои САУ
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Дания отправляет на Украину самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства. Правительство решило передать все 19 гаубиц.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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Помощь от Дании

"Дания передаст Украине все свои 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Также Дания подтвердила готовность присоединиться к танковой коалиции", — рассказал Буданов.

Что известно об установках CAESAR

САУ Caesar оборудованы колесными шасси, что делает их мобильными и маневровыми. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и наведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту — и высокую кучность стрельбы.

САУ позволяет поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

В Минобороны Дании отметили, что, хотя это современная артиллерийская система, в ней выявили технические проблемы, которые придется решать в сотрудничестве с производителем и Украиной. Украина попросила артиллерию, несмотря на эти вызовы, добавили датские военные.

Напомним, 30 января премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прибыла в Украину. Вместе с Владимиром Зеленским они встретились в Николаеве. Там они посетили раненых украинских защитников в госпитале в Николаеве, а также побывали в Николаевском порту.

Владимир Зеленский также сообщил, что они с Мэтте Фредериксен прибыли в индивидуальный тепловой пункт в Николаеве, оборудованный установкой для очистки и раздачи воды. Именно этот проект был реализован при содействии Дании.

"Из-за действия агрессора была разрушена традиционная система водоснабжения из реки Днепр. Дания одной из первых помогла Николаеву в обеспечении жителей питьевой водой. Благодарен за столь мощную поддержку", — подчеркнул Зеленский.

Министерство обороны Франции договорилось с Италией о закупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для противовоздушной системы SAMP-T, которую готовят Украине.

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