Помощь от Дании — страна передаст Украине 19 САУ Caesar

Страна выделила все свои САУ

Дания отправляет на Украину самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства. Правительство решило передать все 19 гаубиц.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Помощь от Дании

"Дания передаст Украине все свои 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Также Дания подтвердила готовность присоединиться к танковой коалиции", — рассказал Буданов.

Что известно об установках CAESAR

САУ Caesar оборудованы колесными шасси, что делает их мобильными и маневровыми. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и наведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту — и высокую кучность стрельбы.

САУ позволяет поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

В Минобороны Дании отметили, что, хотя это современная артиллерийская система, в ней выявили технические проблемы, которые придется решать в сотрудничестве с производителем и Украиной. Украина попросила артиллерию, несмотря на эти вызовы, добавили датские военные.

Напомним, 30 января премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прибыла в Украину. Вместе с Владимиром Зеленским они встретились в Николаеве. Там они посетили раненых украинских защитников в госпитале в Николаеве, а также побывали в Николаевском порту.

Владимир Зеленский также сообщил, что они с Мэтте Фредериксен прибыли в индивидуальный тепловой пункт в Николаеве, оборудованный установкой для очистки и раздачи воды. Именно этот проект был реализован при содействии Дании.

"Из-за действия агрессора была разрушена традиционная система водоснабжения из реки Днепр. Дания одной из первых помогла Николаеву в обеспечении жителей питьевой водой. Благодарен за столь мощную поддержку", — подчеркнул Зеленский.

Министерство обороны Франции договорилось с Италией о закупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для противовоздушной системы SAMP-T, которую готовят Украине.