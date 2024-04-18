Данія стала першою країною, яка закупить для ЗСУ зброю вироблену в Україні

Виробництво зброї в Україні. Фото: Мілітарний

Королівство Данія оголосило про виділення $28,5 млн на закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакета допомоги Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал у четвер, 18 квітня.

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Загалом Данія виділила приблизно 2,2 мільярда крон.

Це перше і, на даний момент, безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.

Це рішення дуже важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

"Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні — бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", — пояснив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Камишін вважає, що оптимальний вихід з цієї ситуації — переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.

"Так народився проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір — не по людях, а по цілих націях. Його мета — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат," — повідомив Камишін.

Він додав, що це рішення знакове. Таким чином відкривається шлях для інших країн. Україна вдячна уряду Данії та народу цієї країни за лідерство у даному питанні.

За словами Камишіна, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.

"Я вдячний моєму Президенту, командам Офісу Президента та Премʼєр-міністра, вдячний Міністерству оборони, Міністерству закордонних справ та усій команді Мінстратегпрому, парламентарям та іншим долученим", — відзначив Олександр Камишін.

Раніше ми повідомляли, що Данія оголосила про виділення нової військової допомоги для України. Йдеться про суму в розмірі 2,2 мільярда крон (295 мільйонів євро).

В Міністерстві закордонних справ Данії ухвалили рішення надати Україні пакет фінансової допомоги на відновлення пошкоджених від російських обстрілів об'єктів енергетики. Вартість пакета становить близько 5,8 мільйона євро.