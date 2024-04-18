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Данія стала першою країною, яка закупить для ЗСУ зброю вироблену в Україні

18 квітня 2024 17:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Данія стала першою країною, яка закупить для ЗСУ зброю вироблену в Україні
Виробництво зброї в Україні. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Королівство Данія оголосило про виділення $28,5 млн на закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакета допомоги Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал у четвер, 18 квітня.

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Загалом Данія виділила приблизно 2,2 мільярда крон.

Це перше і, на даний момент, безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.

Це рішення дуже важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

"Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні — бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", — пояснив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Камишін вважає, що оптимальний вихід з цієї ситуації — переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.

"Так народився проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір — не по людях, а по цілих націях. Його мета — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат," — повідомив Камишін.

Він додав, що це рішення знакове. Таким чином відкривається шлях для інших країн. Україна вдячна уряду Данії та народу цієї країни за лідерство у даному питанні.

За словами Камишіна, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.

"Я вдячний моєму Президенту, командам Офісу Президента та Премʼєр-міністра, вдячний Міністерству оборони, Міністерству закордонних справ та усій команді Мінстратегпрому, парламентарям та іншим долученим", — відзначив Олександр Камишін.

Раніше ми повідомляли, що Данія оголосила про виділення нової військової допомоги для України. Йдеться про суму в розмірі 2,2 мільярда крон (295 мільйонів євро).

В Міністерстві закордонних справ Данії ухвалили рішення надати Україні пакет фінансової допомоги на відновлення пошкоджених від російських обстрілів об'єктів енергетики. Вартість пакета становить близько 5,8 мільйона євро.

війна
зброя
Данія
військова допомога
Україна

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