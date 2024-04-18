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Дания стала первой страной, которая закупит для ВСУ оружие, произведенное в Украине

18 апреля 2024 17:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дания стала первой страной, которая закупит для ВСУ оружие, произведенное в Украине
Производство оружия в Украине. Фото: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Королевство Дания объявило о выделении $28,5 млн. на закупку вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей. Эти средства предусмотрены в рамках нового пакета помощи Украине.

Об этом сообщает Правительственный портал в четверг, 18 апреля.

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В общей сложности Дания выделила примерно 2,2 миллиарда крон.

Это первое и на данный момент беспрецедентное решение, когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.

Это решение очень важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности украинского ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.

"Состоятельность украинского ОПК составляет около $20 млрд. При этом Украина имеет лишь $6 млрд на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые есть в стране — потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные", — пояснил Министр. по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Камышин считает, что оптимальный выход из этой ситуации убедить партнеров, что готовы покупать оружие для Украины, делать это в Украине.

"Так родился проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор — не по людям, а по целым нациям. Его цель — собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году. Сегодня мы имеем первый донат," — сообщил Камышин.

Он добавил, что это решение знаковое. Таким образом, открывается путь для других стран. Украина благодарна правительству Дании и народу этой страны за лидерство по данному вопросу.

По словам Камышина, над этим решением работала огромная команда в Украине и Дании.

"Я благодарен моему Президенту, командам Офиса Президента и Премьер-министра, благодарен Министерству обороны, Министерству иностранных дел и всей команде Минстратегпрома, парламентариям и другим вовлеченным", — отметил Александр Камышин.

Ранее сообщалось, что Дания объявила о выделении новой военной помощи для Украины. Речь идет о сумме в размере 2,2 миллиарда крон (295 миллионов евро).

В Министерстве иностранных дел Дании приняли решение предоставить Украине пакет финансовой помощи для восстановления поврежденных от российских обстрелов объектов энергетики. Стоимость пакета составляет около 5,8 миллионов евро.

война
оружие
Дания
военная помощь
Украина

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