Дания стала первой страной, которая закупит для ВСУ оружие, произведенное в Украине

Производство оружия в Украине. Фото: Милитарный

Королевство Дания объявило о выделении $28,5 млн. на закупку вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей. Эти средства предусмотрены в рамках нового пакета помощи Украине.

Об этом сообщает Правительственный портал в четверг, 18 апреля.

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В общей сложности Дания выделила примерно 2,2 миллиарда крон.

Это первое и на данный момент беспрецедентное решение, когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.

Это решение очень важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности украинского ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.

"Состоятельность украинского ОПК составляет около $20 млрд. При этом Украина имеет лишь $6 млрд на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые есть в стране — потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные", — пояснил Министр. по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Камышин считает, что оптимальный выход из этой ситуации убедить партнеров, что готовы покупать оружие для Украины, делать это в Украине.

"Так родился проект "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор — не по людям, а по целым нациям. Его цель — собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году. Сегодня мы имеем первый донат," — сообщил Камышин.

Он добавил, что это решение знаковое. Таким образом, открывается путь для других стран. Украина благодарна правительству Дании и народу этой страны за лидерство по данному вопросу.

По словам Камышина, над этим решением работала огромная команда в Украине и Дании.

"Я благодарен моему Президенту, командам Офиса Президента и Премьер-министра, благодарен Министерству обороны, Министерству иностранных дел и всей команде Минстратегпрома, парламентариям и другим вовлеченным", — отметил Александр Камышин.

Ранее сообщалось, что Дания объявила о выделении новой военной помощи для Украины. Речь идет о сумме в размере 2,2 миллиарда крон (295 миллионов евро).

В Министерстве иностранных дел Дании приняли решение предоставить Украине пакет финансовой помощи для восстановления поврежденных от российских обстрелов объектов энергетики. Стоимость пакета составляет около 5,8 миллионов евро.