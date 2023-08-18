Данія та Нідерланди підтвердили схвалення США на передання Україні F-16

Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Сьогодні, 18 серпня, Нідерланди та Данія підтвердили схвалення Сполучених Штатів Америки на передання Україні винищувачів F-16. Це станеться після закінчення навчань українських пілотів.

Про це міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен розповів на TV 2, а голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра у соцмережі Х.

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Підтвердження Данії

Расмуссен розповів, що Данія направила до США запит щодо постачання літаків F-16 Україні. За його словами, Копенгаген отримав від Вашингтона "дружню відповідь".

"Я можу підтвердити, що між мною та Ентоні Блінкеном відбувся обмін листами, який базується на тому факті, що ми з міністром оборони звернулися до Сполучених Штатів, щоб вивчити наші варіанти", — заявив він.

Очільник МЗС Данії зазначив, що рішення про постачання винищувачів поки не ухвалено. Це питання наразі обговорюють із союзниками.

"Рішення з цього приводу не ухвалено. Ми створили міжнародну коаліцію з навчальними заходами під керівництвом Данії та Нідерландів, і ми успішно продовжуємо. Потім йтиметься про можливу передачу літаків, це питання ми обговорюємо з нашими союзниками", — додав Расмуссен.

Що сказали в Нідерландах

Гукстра заявив, що Нідерланди вітають рішення США прокласти шлях для відправки винищувачів в Україну.

"Дуже дякую Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю. Ми будемо далі обговорювати цю тему з нашими європейськими партнерами", — додав Гукстра.

Допис Гукстри. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також ми писали, що в Румунії підтвердили, що будуть навчати українських пілотів на винищувачах F-16. У країні також розмістять відповідний регіональний навчальний центр.