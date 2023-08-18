Дания и Нидерланды подтвердили одобрение США на передачу Украине F-16

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Сегодня, 18 августа, Нидерланды и Дания подтвердили одобрение Соединенных Штатов Америки на передачу Украине истребителей F-16. Это произойдет после окончания учений украинских пилотов.

Об этом министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен рассказал на TV 2, а глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра в соцсети Х.

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Подтверждение Дании

Расмуссен рассказал, что Дания направила в США запрос о поставках самолетов F-16 Украине. По его словам, Копенгаген получил от Вашингтона "дружественный ответ".

"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились в Соединенные Штаты, чтобы изучить наши варианты", — заявил он.

Глава МИД Дании отметил, что решение о поставках истребителей пока не принято. Этот вопрос сейчас обсуждается с союзниками.

"Решение по этому поводу не принято. Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продолжаем. Затем речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками", — добавил Расмуссен.

Что сказали в Нидерландах

Гукстра заявил, что Нидерланды приветствуют решение США проложить путь для отправки истребителей в Украину.

"Большое спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество. Мы будем дальше обсуждать эту тему с нашими европейскими партнерами", — добавил Гукстра.

Пост Гукстры. Фото: скриншот

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также мы писали, что в Румынии подтвердили, что будут учить украинских пилотов на истребителях F-16. В стране также будет размещен соответствующий региональный учебный центр.