Данілов назвав умову успішної реалізації "мирного плану" Китаю

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для успішної реалізації "мирного плану" Китаю — росія повинна капітулювати або вивести свої війська з території України. Він зазначив, що це найголовніший пункт.

Про це Данілов написав у Twitter.

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"Формула успішної реалізації "мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний — капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно з нормами міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", — наголосив Данілов.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви. Він буде першим політиком, який зустрінеться з путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

Також ми писали, що раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що основною темою переговорів лідерів рф та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні. Також китайський лідер обговорить шляхи обходу санкцій.

Додамо, Китайська Народна Республіка прогнозовано миролюбиво прокоментувала рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт володимира путіна. Пекін вимагає об’єктивності.