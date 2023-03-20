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Данилов назвал условие успешной реализации "мирного плана" Китая

20 марта 2023 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Алексей Данилов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для успешной реализации "мирного плана" Китая — россия должна капитулировать или вывести свои войска с территории Украины. Он отметил, что это самый главный пункт.

Об этом Данилов написал в Twitter.

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"Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный — капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", — отметил Данилов.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву. Он будет первым политиком, который встретится с путиным после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Также мы писали, что ранее аналитики Института изучения войны писали, что основной темой переговоров лидеров россии и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине. Также китайский лидер обсудит пути обхода санкций.

Добавим, Китайская Народная Республика прогнозируемо миролюбиво прокомментировала решение Международного уголовного суда об ордере на арест владимира путина. Пекин требует объективности.

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