Данілов повідомив про шалені успіхи на Кримському напрямку

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Новини ICTV

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України мають "шалені успіхи на Кримському напрямку". Він сказав, що Україна проводить там успішні дії.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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За його словами, ми маємо постійно звертати увагу на те, що стосується суходолу.

"Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту — це величезні здобутки нашої країни", — додав Данілов.

Крім того, секретар РНБО висловив впевненість, що незабаром будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися кадри, на яких бійці окремої 58-ї мотопіхотної бригади на Вугледарському напрямку проходять "пекло", що залишили по собі росіяни.