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Решки тіл та жодного вцілілого дерева — у Мережі показали нульові позиції ЗСУ під Вугледаром

8 листопада 2023 23:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Решки тіл та жодного вцілілого дерева — у Мережі показали нульові позиції ЗСУ під Вугледаром
Українські військові на фронті. Фото: 24 канал
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українські захисники продовжують вибивати ворога з окупованих територій. У Мережі з'явилися кадри, на яких бійці окремої 58-ї мотопіхотної бригади на Вугледарському напрямку проходять "пекло", що залишили по собі росіяни.

Відповідне відео опублікували Сухопутні війська України.

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На ньому військові на "нульових позиціях" проходять через решки тіл та безліч вирв. 

"Це те, через що проходять прості українці, які мали жити зовсім інше життя", — написали під відео.

Де просуваються українські військові

Українські військові ведуть зіткнення з російськими військами поблизу:

  • Богданівки та Хромового на Бахмутському напрямку,
  • Степового, Авдіївки, Тоненького на Авдіївському напрямку,
  • Красногорівки та Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,
  • Старомайорського та Червоного на Бердянському напрямку,
  • Роботиного і на північний захід до Вербового на Запорізькому напрямку.
  • Синьківки, Іванівки та Стельмахівки на Сватівському напрямку.

Тим часом президент України Володимир Зеленський запевняє, що в України є план, як попри важкий контрнаступ досягнути успіхів на фронті.

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