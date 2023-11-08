Решки тіл та жодного вцілілого дерева — у Мережі показали нульові позиції ЗСУ під Вугледаром

Українські військові на фронті. Фото: 24 канал

Українські захисники продовжують вибивати ворога з окупованих територій. У Мережі з'явилися кадри, на яких бійці окремої 58-ї мотопіхотної бригади на Вугледарському напрямку проходять "пекло", що залишили по собі росіяни.

Відповідне відео опублікували Сухопутні війська України.

Читайте також:

На ньому військові на "нульових позиціях" проходять через решки тіл та безліч вирв.

"Це те, через що проходять прості українці, які мали жити зовсім інше життя", — написали під відео.

Де просуваються українські військові

Українські військові ведуть зіткнення з російськими військами поблизу:

Богданівки та Хромового на Бахмутському напрямку,

Степового, Авдіївки, Тоненького на Авдіївському напрямку,

Красногорівки та Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,

Старомайорського та Червоного на Бердянському напрямку,

Роботиного і на північний захід до Вербового на Запорізькому напрямку.

Синьківки, Іванівки та Стельмахівки на Сватівському напрямку.

Тим часом президент України Володимир Зеленський запевняє, що в України є план, як попри важкий контрнаступ досягнути успіхів на фронті.