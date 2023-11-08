Решки тіл та жодного вцілілого дерева — у Мережі показали нульові позиції ЗСУ під Вугледаром
Українські захисники продовжують вибивати ворога з окупованих територій. У Мережі з'явилися кадри, на яких бійці окремої 58-ї мотопіхотної бригади на Вугледарському напрямку проходять "пекло", що залишили по собі росіяни.
Відповідне відео опублікували Сухопутні війська України.
На ньому військові на "нульових позиціях" проходять через решки тіл та безліч вирв.
"Це те, через що проходять прості українці, які мали жити зовсім інше життя", — написали під відео.
Де просуваються українські військові
Українські військові ведуть зіткнення з російськими військами поблизу:
- Богданівки та Хромового на Бахмутському напрямку,
- Степового, Авдіївки, Тоненького на Авдіївському напрямку,
- Красногорівки та Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,
- Старомайорського та Червоного на Бердянському напрямку,
- Роботиного і на північний захід до Вербового на Запорізькому напрямку.
- Синьківки, Іванівки та Стельмахівки на Сватівському напрямку.
Тим часом президент України Володимир Зеленський запевняє, що в України є план, як попри важкий контрнаступ досягнути успіхів на фронті.
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