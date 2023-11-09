Данилов сообщил о безумных успехах на Крымском направлении

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Новости ICTV

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы Украины имеют "безумные успехи на Крымском направлении".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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По его словам, мы должны постоянно обращать внимание на то, что касается суши.

"Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота — это огромное достижение нашей страны", — добавил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО выразил уверенность, что в скором времени будут еще приятны новости по поводу уничтожения оккупантов и ресурсов в Крымском направлении.

Напомним, в Сети появились кадры, на которых бойцы отдельной 58-й мотопехотной бригады на Угледарском направлении проходят "ад", оставившие после себя россияне.