Данилов сообщил о безумных успехах на Крымском направлении
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы Украины имеют "безумные успехи на Крымском направлении".
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Данилов сделал заявление о войне в Украине
По его словам, мы должны постоянно обращать внимание на то, что касается суши.
"Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота — это огромное достижение нашей страны", — добавил Данилов.
Кроме того, секретарь СНБО выразил уверенность, что в скором времени будут еще приятны новости по поводу уничтожения оккупантов и ресурсов в Крымском направлении.
Напомним, в Сети появились кадры, на которых бойцы отдельной 58-й мотопехотной бригады на Угледарском направлении проходят "ад", оставившие после себя россияне.
Читайте Новини.LIVE!