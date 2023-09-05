Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у розпал війни

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Голова РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у час війни. На його думку це може призвести до дестабілізації в країні, чим неодмінно скоритаються російські загарбники.

Про це Данілов заявив під час Київського безпекового форуму.

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"У тій ситуація, в якій знаходиться наша країна це питання якраз про дестабілізацію. Чому? Тому що вибори це змагання платформ, величезні дискусії, це змагання куди має рухатися країна, бо мова йде про вибори до Верховної Ради. Ви уявляєте собі, як у стані війни будуть розгортатися такі дискусії?", — вважає Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Росія може скористатися з виборів, які проходитимуть в україні під час війни.

"І як буде цим користуватися Росія у своїй ІПСО. Ми маємо, як держава, кожному громадянину забезпечити право голосувати", — зазначив Данілов.

Також Данілов наголосив, що досвід інших країн у плані проведення виборів у військовий час недоречний для України.

"Скажіть будь ласка, де під час такої активної фази війни ви бачили вибори? Там кажуть Ізраїль. Я перепрошую, там немає такої фази війни", — заначив голова РНБО.

Раніше ми повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що закінчення війни залежить від багатьох факторів. За його словами, український народ буде боротися за свою незалежність стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що російські громадяни стикаються з наслідками застосування українського озброєння дальньої дії. При цьому військові дії України спрямовані виключно на військові об'єкти, а не на мирне населення.