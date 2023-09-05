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Данілов розповів, як завершиться війна РФ проти України

5 вересня 2023 15:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Данілов розповів, як завершиться війна РФ проти України
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що закінчення війни залежить від багатьох факторів. За його словами, український народ буде боротися за свою незалежність стільки, скільки потрібно. 

Про це він заявив на спеціальній події Київського Безпекового Форуму.

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Про "поступки" для РФ

"Якщо хтось вважає, що ми будемо здаватися, йти на ті чи інші поступки заради того, щоб людина, яка вбила 500 наших дітей, сіла з нами за стіл перемовин, то в мене питання: "Як з ним взагалі можна розмовляти?", — зауважив він.

За його словами, на полі бою зараз є великі труднощі, проте Україна зможе досягти своєї мети та вийти на кордони 1991 року. 

Воєнні злочини Росії

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк засудив заяву ООН про "відсутність достатніх доказів геноциду, який вчиняють війська РФ в Україні". За його словами, організація демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця".

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що російські громадяни стикаються з наслідками застосування українського озброєння дальньої дії. При цьому військові дії України спрямовані виключно на військові об'єкти, а не на мирне населення.

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