Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине в разгар войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Глава СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время войны. По его мнению, это может привести к дестабилизации в стране, чем непременно воспользуются российские захватчики.

Об этом Данилов заявил во время Киевского форума безопасности.

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Россияне могут воспользоваться выборами

"В той ситуации, в которой находится наша страна это вопрос как раз о дестабилизации. Почему? Потому что выборы это соревнования платформ, огромные дискуссии, это соревнования, куда должна двигаться страна, потому что речь идет о выборах в Верховную Раду. Вы представляете себе, как в состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии?", — считает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Россия может воспользоваться выборами, которые будут проходить в Украине во время войны.

"И как будет этим пользоваться Россия в своей ИПСО. Мы имеем, как государство, каждому гражданину обеспечить право голосовать", — отметил Данилов.

Также Данилов подчеркнул, что опыт других стран в плане проведения выборов в военное время неуместен для Украины.

"Скажите пожалуйста, где во время такой активной фазы войны вы видели выборы? Там говорят Израиль. Я извиняюсь, там нет такой фазы войны" , — отметил глава СНБО.

Ранее мы сообщали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончание войны зависит от многих факторов. По его словам, украинский народ будет бороться за свою независимость столько, сколько нужно.

Напомним, ранее Данилов заявил, что российские граждане сталкиваются с последствиями применения украинского вооружения дальнего действия. При этом военные действия Украины направлены исключительно на военные объекты, а не на мирное население.