​​​​​​​Данілов розповів, чи вплине постачання ATACMS на деокупацію України

Сили оборони України у будь-якому випадку будуть звільняти усю територію країни

Постачання далекобійної зброї на кшталт ракет ATACMS не вплине на плани України щодо звільнення усієї своєї території. Українські кордони записані в Конституції держави, це є головним фактором деокупації.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".

Деокупація України не залежить від ATACMS

За словами Олексія Данілова, завдання перед українською владою і армією — звільнення усієї території України — поставлене незалежно від того, яку саме зброю надаватиме Захід.

"Наше завдання визначено Конституцією, де чітко зафіксовані кордони нашої країни, вони визнані міжнародною спільнотою. Наше завдання як відповідальних людей зробити так, щоб ми повернулися у межі 1991 року", — нагадав секретар РНБО.

Він пояснив, що хоч з ATACMS, хоч без них, хоч з якоюсь іншою далекобійною зброєю Сили оборони України будуть здійснювати деокупацію усієї території нашої держави.

Відстань не має значення

Журналіст нагадав Данілову його ж слова після ударів по окупантах у Маріуполі, коли секретар РНБО заявив, що зараз відстань для Сил оборони уже не має значення — і попросив пояснити, що він мав на увазі.

"Для наших військових немає жодної відстані, де б ми не діставали російську мерзоту і не знищували б їх, щоб вони не вбивали наших дітей", — відповів Олексій Данілов, не уточнюючи, про яку саме зброю, якою ЗСУ будуть знищувати окупантів, йдеться.

Нагадаємо, у січні радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори щодо надання Україні ракет ATACMS ведуться дуже інтенсивно.

Фото: "РБК-Україна"