США не нададуть Україні ракети ATACMS, пишуть ЗМІ

Ракети великої дальності на озброєнні армії США є у недостатній для передачі Україні кількості

Під час останніх переговорів у Пентагоні американська сторона зазначила, що не зможе надати Україні ракети великої дальності. Причиною є недостатня кількість для оборони самої території США.

Про це повідомляє видання Politico.

Україна не отримає ATACMS

За інформацією різноманітних джерел у американській владі, зокрема, в адміністрації президента Джо Байдена, США під час останніх переговорів пояснили українській делегації, що не зможуть надати Збройним силам України ракети великої дальності.

Йдеться, зокрема, про ракети ATACMS.

Причина відмови США

Як зазначає видання, посилаючись на неназваних американських чиновників, головною причиною є недостатня кількість такого озброєння.

Сполучені Штати планують передавати лише ту зброю, передача якої не послабить оборону самих США. Ракет великої дальності на озброєнні армії Штатів немає у такій кількості, аби передача не зашкодила обороноздатності США.

Politico зазначає, що з початку війни в Україні плани щодо виготовлення такої зброї не були переглянуті у сторону збільшення.

Нагадаємо, у січні радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори щодо надання Україні ракет ATACMS ведуться дуже інтенсивно.

Фото: South Korean Defence Ministry