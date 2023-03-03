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​​​Данилов рассказал, повлияет ли поставка ATACMS на деоккупацию Украины

3 марта 2023 09:32
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Силы обороны Украины в любом случае будут освобождать всю территорию страны
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Снабжение дальнобойного оружия вроде ракет ATACMS не повлияет на планы Украины по освобождению всей своей территории. Украинские границы записаны в Конституции государства, это главный фактор деоккупации.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "РБК-Украина".

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Деокупация Украины не зависит от ATACMS

По словам Алексея Данилова, задача перед украинскими властями и армией — освобождение всей территории Украины — поставлена независимо от того, какое именно оружие будет предоставлять Запад.

"Наша задача определена Конституцией, где четко зафиксированы границы нашей страны, они признаны международным сообществом. Наша задача как ответственных людей сделать так, чтобы мы вернулись в рамки 1991 года", — напомнил секретарь СНБО.

Он объяснил, что хоть с ATACMS, хоть без них, хоть с каким-нибудь другим дальнобойным оружием Силы обороны Украины будут осуществлять деоккупацию всей территории нашего государства.

Расстояние не имеет значения

Журналист напомнил Данилову его слова после ударов по оккупантам в Мариуполе, когда секретарь СНБО заявил, что сейчас расстояние для Сил обороны уже не имеет значения — и попросил объяснить, что он имел в виду.

"Для наших военных нет ни одного расстояния, где бы мы не доставали российскую мерзость и не уничтожали бы их, чтобы они не убивали наших детей", — ответил Алексей Данилов, не уточняя, о каком именно оружии, которым ВСУ будут уничтожать оккупантов, идет речь.

Напомним, в январе советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры по предоставлению Украине ракет ATACMS ведутся очень интенсивно.

Фото: "РБК-Украина"

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