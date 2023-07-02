Данілов розповів, чому РНБО не додає до санкційного списку Портнова

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чому Рада національної безпеки і оборони не запроваджує санкції проти колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. За його словами, до РНБО не надходило таке подання.

Про це Олексій Данілов розповів в ефірі "Радіо Свобода".

Читайте також:

РНБО не запроваджує санкції проти Портнова

"Всі документи, які до нас потрапляють від будь-якого органу, який, згідно з законодавством, має подати клопотання про запровадження санкцій, відпрацьовуються. На сьогодні документів, про які ви говорите, в апараті РНБО не було. Якщо вони будуть, ми їх дуже швидко відпрацюємо, схвалимо відповідні рішення і поставимо на голосування членам РНБО. Дві третини голосів набирає рішення, підписує указ Президент. На сьогодні у нас такого подання від жодної інституції не було", — розповів Данілов.

Андрій Портнов: що про нього відомо

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року перший заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича керував проросійським телеканалом NewsOne.

Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у 2020 році встановив, що Андрій Портнов намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та проєвропейські реформи. До того ж він намагався просувати антизахідні програми.

У березні минулого року журналісти "Схеми" дізналися, що родина Портнова має нерухомість у Москві разом з друзями очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Вони також з'ясували, що перший заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича втік з України 3 червня 2022 року.

Нагадаємо, 1 липня, Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони. Під обмеження потрапили понад 190 фізичних осіб та 290 компаній, пов’язаних з РФ.