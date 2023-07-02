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Данилов рассказал, почему СНБО не добавляет в санкционный список Портнова

2 июля 2023 16:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Данилов рассказал, почему СНБО не добавляет в санкционный список Портнова
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Совет национальной безопасности и обороны не вводит санкции против бывшего первого замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова. По его словам, в СНБО не поступало такое предложение.

Об этом Алексей Данилов рассказал в эфире "Радио Свобода".

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СНБО не вводит санкции против Портнова

"Все документы, которые к нам попадают от любого органа, который, согласно законодательству, должен подать ходатайство о введении санкций, отрабатываются. На сегодня документов, о которых вы говорите, в аппарате СНБО не было. Если они будут, мы их очень быстро отработаем, одобрим соответствующие решения и поставим на голосование членам СНБО. Две трети голосов набирает решение, подписывает указ Президент. На сегодня у нас такого представления ни от одной институции не было", — рассказал Данилов.

Андрей Портнов: что о нем известно

С 27 августа по 5 октября 2018 года первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича руководил пророссийским телеканалом NewsOne.

Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в 2020 году установил, что Андрей Портнов пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и проевропейские реформы. К тому же он пытался продвигать антизападные программы.

В марте прошлого года журналисты "Схемы" узнали, что у семьи Портнова есть недвижимость в Москве вместе с друзьями главы МИД РФ Сергея Лаврова. Они также выяснили, что первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича сбежал из Украины 3 июня 2022 года.

Напомним, 1 июля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны. Под ограничения попали более 190 физических лиц и 290 компаний, связанных с РФ.

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