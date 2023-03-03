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Данілов розповів, чому Україна не атакує Білорусь і що думає про Лукашенка

3 березня 2023 09:59
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Данілов розповів, чому Україна не атакує Білорусь і що думає про Лукашенка
Олексій Данілов
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Атакувати Білорусь для нас це дуже небезпечна ситуація з урахуванням того, що ми на сьогодні маємо величезну лінію фронту саме з росією. Нам не потрібно розгортати військо і йти на Білорусь. 

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".

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Чому Україна не атакує Білорусь

За словами Данілова, дехто з "гарячих голів" каже, що Україні треба терміново розгортати військо та йти на Білорусь й таке інше.

"Я хочу, щоб ми усвідомлювали, що для нас це дуже небезпечна ситуація з урахуванням того, що ми на сьогодні маємо величезну лінію фронту саме з РФ. Я б відокремлював білоруський народ від білоруської влади. Багато білорусів воюють на нашому боці і ми за це їм вдячні", — сказав Данілов. 

Він додав, що Білорусь тримається і не бере участь у бойових діях в Україні, попри те, що вона окупована з боку російської федерації вже довгий проміжок часу, економічно і по багатьох інших питаннях. Але білоруси поки не піддаються, у них немає ніякого бажання з нами воювати. І те, що вони на сьогодні не беруть прямої участі у збройній агресії, саме збройні сили Білорусі, ми це належним чином оцінюємо.

Чи намагається путін ще тиснути на Лукашенка, щоб якось більш активно задіяти білоруську армію у війні

Олексій Данілов розповідає, що Лукашенко став президентом країни у 1994 році після посади голови радгоспу. І жодного дня цієї посади не залишав. Не треба вважати, що він такий простий.

"Це багатогранна людина. І попри те, що путін постійно хоче його умовно "зґвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні рф рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб путіну це вдалося", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Олексій Данілов розповів, чи вплине постачання ATACMS на деокупацію України. 

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