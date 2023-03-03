Данилов рассказал, почему Украина не атакует Беларусь и что думает о Лукашенко

Алексей Данилов

Атаковать Беларусь для нас это очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с россией. Нам не нужно разворачивать войско и идти в Белорусь.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "РБК-Украина".

Почему Украина не атакует Беларусь

По словам Данилова, некоторые из "горячих голов" говорят, что Украине нужно срочно разворачивать войско и идти на Беларусь и так далее.

"Я хочу, чтобы мы осознавали, что для нас это очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с рф. Я бы отделял белорусский народ от белорусских властей. Многие белорусы воюют на нашей стороне и мы за это им благодарны", — сказал Данилов.

Он добавил, что Беларусь держится и не участвует в боевых действиях в Украине, несмотря на то, что она оккупирована со стороны российской федерации уже долгое время, экономически и по многим другим вопросам. Но белорусы пока не поддаются, у них нет никакого желания воевать с нами. И то, что они сегодня не принимают прямого участия в вооруженной агрессии, именно вооруженные силы Беларуси, мы это должным образом оцениваем.

Пытается ли путин еще давить на Лукашенко, чтобы как-то более активно задействовать белорусскую армию в войне

Алексей Данилов рассказывает, что Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после поста главы совхоза. И ни дня этой должности не оставлял. Не надо считать, что он так прост.

"Это многогранный человек. И несмотря на то, что путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И поэтому я не думаю, что путину удастся его дожать". Даже не знаю, что должно произойти, чтобы путину это удалось", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, Алексей Данилов рассказал, повлияет ли поставка ATACMS на деоккупацию Украины.