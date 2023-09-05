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Данилов рассказал, как завершится война РФ против Украины

5 сентября 2023 15:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Данилов рассказал, как завершится война РФ против Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Новости.
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончание войны зависит от многих факторов. По его словам, украинский народ будет бороться за свою независимость столько, сколько нужно.

Об этом он заявил на специальном событии Киевского Форума безопасности.

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Об "уступках" для РФ

"Если кто-то считает, что мы будем сдаваться, идти на те или иные уступки ради того, чтобы человек, убивший 500 наших детей, сел с нами за стол переговоров, то у меня вопрос: "Как с ним вообще можно разговаривать?", — сказал он.

По его словам, на поле боя сейчас большие трудности, однако Украина сможет достичь своей цели и выйти на границы 1991 года.

Военные преступления России

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк осудил заявление ООН об "отсутствии достаточных доказательств геноцида, совершаемого войсками РФ в Украине". По его словам, организация демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".

Напомним, ранее Данилов заявил, что российские граждане сталкиваются с последствиями применения украинского вооружения дальнего действия. При этом военные действия Украины направлены исключительно на военные объекты, а не на мирное население.

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