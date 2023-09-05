Подоляк різко відреагував на заяву ООН про геноцид в Україні

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: video grab

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк засудив заяву ООН про "відсутність достатніх доказів геноциду, який вчиняють війська РФ в Україні". За його словами, організація демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця".

Про це Михайло Подоляк написав у соцмережі X.

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Реакція Подоляка на заяву ООН

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе повідомив, що організація не бачила наміру вчинення злочинів геноциду з боку РФ проти українців.

"Ще б пак, адже росіяни прийшли нас вбивати... по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі, так само по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів — абсолютно випадкова", — пише Подоляк.

Він наголосив, що згідно з логікою ООН, повномасштабна війна протягом 560+ днів коли сотні українських міст і сіл були стерті з лиця землі, цілком вкладається в рамки допустимого "не-геноциду".

"І офіційні заклики "вбий українця!" не мають умислу. І тортури у фільтраційних таборах з примусом відмовитися від української ідентичності і нав'язати російську — теж з любов'ю. Міністерство любові. Ах так, росіяни ще не діють так, як у Руанді, не вбивають людей мільйонами. Ось якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу, тоді так. Тоді мова йде про геноцид", — заявив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що в такому разі, за думкою ООН, йдеться про нібито "правильну війну", де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті.

"І нехай собі продовжують, так, пане Мьосе? Вони мають право, тому що ООН це заохочує, так?" — додав він.

Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні не дійшли висновку щодо того, що в нашій країні відбувається геноцид. Свою позицію вони не змінили з березня 2023 року.

Також ми писали, що у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.