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Данілов розповів про істинні наміри росіян щодо окупованих територій

14 серпня 2023 14:59
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Данілов розповів про істинні наміри росіян щодо окупованих територій
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Мета окупантів — перетворити ці території на "сіру зону".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов

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Данілов впевнений, що мета росіян — перетворити тимчасово окуповані території України на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя. 

"Неможливість перемогти Україну військовим шляхом обертається намаганнями компенсувати військові неспроможності тактикою "випаленої землі"", — наголосив він. 

Зазначається, що Росія не планує відновлення роботи підприємств в окупації з метою їх включення до економічної та енергетичної системи РФ. Планується ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям СОУ. 

"Тільки повна деокупація ТОТ — гарантія економічної та соціальної трансформації", — підсумував секретар РНБО. 

скріншот

Нагадаємо, нещодавно в Центрі національного спротиву розповіли, що у Мелітополі окупанти влаштували "полювання" на місцевих партизан. Тепер вони шукають учасників руху опору у громадському транспорті.

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