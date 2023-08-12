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В ЦНС розповіли про нову тактику окупантів під час пошуку партизанів

12 серпня 2023 19:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЦНС розповіли про нову тактику окупантів під час пошуку партизанів
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Мелітополі окупанти влаштували "полювання" на місцевих партизанів. Тепер вони шукають учасників руху опору у громадському транспорті.

Про це розповіли у Центрі національного спротиву

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Цього разу окупанти проводять рейди у громадському транспорті. Вони називають це "перевіркою громадського транспорту на безпеку". В автобусах під час зупинки окупанти перевіряють не водіїв та їхні документи, а пасажирів.

""Поліцаї" вимагають показати російські паспорти. Загалом перевіряють документи, телефони та вміст сумок та кишень", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Раніше ми вже розповідали, що окупанти ширять фейки про свій нібито відступ з окупованих територій. Таким чином вони намагаються ввести в оману учасників українського руху опору і знищити їх.

Нагадуємо, що російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо української музики.

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