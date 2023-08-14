Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Данилов рассказал об истинных намерениях россиян по поводу оккупированных территорий arrow

Данилов рассказал об истинных намерениях россиян по поводу оккупированных территорий

14 августа 2023 14:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Данилов рассказал об истинных намерениях россиян по поводу оккупированных территорий
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины. Цель оккупантов — превратить эти территории в "серую зону".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте также:

Планы россиян на оккупированные территории Украины

Данилов уверен, что цель россиян — превратить временно оккупированные территории Украины в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю не пригодную для обработки и жизни.

"Невозможность победить Украину военным путем оборачивается попытками компенсировать военные несостоятельности тактикой "выжженной земли"", — подчеркнул он.

Отмечается, что Россия не планирует возобновить работу предприятий в оккупации с целью их включения в экономическую и энергетическую систему РФ. Планируется еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе, для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве "технологического оружия" для создания максимальных препятствий наступательным действиям СОУ.

"Только полная деоккупация ВОТ — гарантия экономической и социальной трансформации", — подытожил секретарь СНБО.

скріншот

Напомним, недавно в Центре национального сопротивления рассказали, что в Мелитополе оккупанты устроили "охоту" на местных партизан. Теперь они ищут участников движения сопротивления в общественном транспорте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз