Данилов рассказал об истинных намерениях россиян по поводу оккупированных территорий

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины. Цель оккупантов — превратить эти территории в "серую зону".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов уверен, что цель россиян — превратить временно оккупированные территории Украины в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю не пригодную для обработки и жизни.

"Невозможность победить Украину военным путем оборачивается попытками компенсировать военные несостоятельности тактикой "выжженной земли"", — подчеркнул он.

Отмечается, что Россия не планирует возобновить работу предприятий в оккупации с целью их включения в экономическую и энергетическую систему РФ. Планируется еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе, для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве "технологического оружия" для создания максимальных препятствий наступательным действиям СОУ.

"Только полная деоккупация ВОТ — гарантия экономической и социальной трансформации", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, недавно в Центре национального сопротивления рассказали, что в Мелитополе оккупанты устроили "охоту" на местных партизан. Теперь они ищут участников движения сопротивления в общественном транспорте.