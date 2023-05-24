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Данілов розповів, що буде у фокусі чергового «Рамштайну»

24 травня 2023 19:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данілов розповів, що буде у фокусі чергового «Рамштайну»
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 25 травня, відбудеться зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн", де обговорюватиметься військова підтримка України. Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив цю інформацію, зазначивши, що такі засідання стають регулярними та відбуватимуться до перемоги України у війні проти Росії.

Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону.

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Засідання "Рамштайн"

На засіданні "Рамштайну" основну увагу буде приділено питанням військової допомоги Україні. Перед початком засідання Україна представить свої нагальні потреби та розповість про ситуацію на передовій.

Пріоритетними питаннями залишаться посилення наземної протиповітряної оборони та забезпечення військових боєприпасів. Також буде проведена дискусія з підготовки та постачання винищувачів F-16.

Що таке "Рамштайн"

"Рамштайн" формат засідань належить до зборів Контактної групи з питань оборони України, де міністри оборони з різних країн збираються для обговорення способів підтримки України в її опорі російській агресії. Ці зустрічі стали стандартним методом роботи цієї групи й будуть проводитися доти, доки Україна не досягне успіху.

Нагадаємо, що зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться вже цього тижня. Саміт буде присвячений обговоренню передачі винищувачів F-16, наданню Україні боєприпасів та посиленню української ППО.

Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Рєзніков провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Глава оборонних відомств двох країн обговорили майбутній "Рамштайн".

 

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