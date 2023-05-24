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Предоставление F-16 для Украины станет ключевой темой следующего "Рамштайна"

24 мая 2023 08:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Предоставление F-16 для Украины станет ключевой темой следующего "Рамштайна"
Истребитель F-16. Фото: US Air Force
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Встреча в формате "Рамштайн" состоится уже на этой неделе. Саммит будет посвящен обсуждению передачи истребителей F-16 , предоставлению Украине боеприпасов и усилению украинской ПВО.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает "Укринформ".

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В ведомстве сообщили, что во время будущего "Рамштайна" обсудят передачу F-16 Украине.

"В этой контактной группе, как и на других, все начнется с того, что Украина предоставит обзор текущей ситуации с безопасностью в стране и расскажет о своих самых неотложных потребностях. Поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона и в дальнейшем будет оставаться приоритетной темой обсуждения, так же как и боеприпасы для обеспечения, опять же, их способности вести боевые действия. А затем будет также дискуссия о подготовке F-16", — сказал Райдер.

Он также добавил, что обучение украинских пилотов пройдут за пределами Украины, а именно на слитплощадках Европы.

"Что касается более подробной информации и того, когда эти учения начнутся, как эти самолеты будут предоставлены и кто их предоставит, я не могу сказать", — добавил представитель Пентагона.

Напомним, ранее мы писали, что в США назвали сроки поставки F-16 в Украину. В военно-воздушных силах США заявили, что на поставку истребителей F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Это произошло после того, как президент США Джо Байден поддержал совместное обучение украинских пилотов.

Также мы говорили, что украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.

США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.

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