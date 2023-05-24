Данилов рассказал, что будет в фокусе очередного "Рамштайна"
В четверг, 25 мая состоится встреча министров обороны в формате "Рамштайн", где будет обсуждаться военная поддержка Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил эту информацию, отметив, что такие заседания становятся регулярными и будут проходить до победы Украины в войне против России.
Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.
Заседание "Рамштайн"
На заседании "Рамштайна" основное внимание будет уделено вопросам военной помощи Украине. Перед началом заседания Украина представит свои насущные потребности и расскажет о ситуации на передовой.
Приоритетными вопросами останутся усиление наземной противовоздушной обороны и обеспечение военных боеприпасами. Также будет проведена дискуссия по подготовке и поставке истребителей F-16.
Что такое "Рамштайн"
"Рамштайн" формат заседаний относится к собраниям Контактной группы по обороне Украины, где министры обороны из различных стран собираются для обсуждения способов поддержки Украины в ее сопротивлении российской агрессии. Эти встречи стали стандартным методом работы этой группы и будут проводиться до тех пор, пока Украина не достигнет успеха.
Напомним, что встреча в формате "Рамштайн" состоится уже на этой неделе. Саммит будет посвящен обсуждению передачи истребителей F-16, предоставлению Украине боеприпасов и усилению украинской ПВО.
Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Глава оборонных ведомств двух стран обсудили будущий "Рамштайн".