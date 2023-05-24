Данилов рассказал, что будет в фокусе очередного "Рамштайна"

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters

В четверг, 25 мая состоится встреча министров обороны в формате "Рамштайн", где будет обсуждаться военная поддержка Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил эту информацию, отметив, что такие заседания становятся регулярными и будут проходить до победы Украины в войне против России.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Заседание "Рамштайн"

На заседании "Рамштайна" основное внимание будет уделено вопросам военной помощи Украине. Перед началом заседания Украина представит свои насущные потребности и расскажет о ситуации на передовой.

Приоритетными вопросами останутся усиление наземной противовоздушной обороны и обеспечение военных боеприпасами. Также будет проведена дискуссия по подготовке и поставке истребителей F-16.

Что такое "Рамштайн"

"Рамштайн" формат заседаний относится к собраниям Контактной группы по обороне Украины, где министры обороны из различных стран собираются для обсуждения способов поддержки Украины в ее сопротивлении российской агрессии. Эти встречи стали стандартным методом работы этой группы и будут проводиться до тех пор, пока Украина не достигнет успеха.

Напомним, что встреча в формате "Рамштайн" состоится уже на этой неделе. Саммит будет посвящен обсуждению передачи истребителей F-16, предоставлению Украине боеприпасов и усилению украинской ПВО.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Глава оборонных ведомств двух стран обсудили будущий "Рамштайн".