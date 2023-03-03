Данілов розповів, що потрібно Україні для налагодження миру з рф

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився про мирний договір з рф. Він наголосив, що окупантів потрібно вбивати до того часу, поки вони не підуть з нашої території.

Про це Данілов сказав у інтерв’ю "РБК-Україна".

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Секретар РНБО пригадав, що між Україною та рф 31 травня 1997 року був підписаний договір. Він наголосив, що зараз його немає.

"Ми мали так званий "великий договір". Ми з ними все це підписали, там було підтверджено непорушність кордонів, закріплені принципи співробітництва, наголошено на повазі до законів однієї держави до іншої. Де той договір? У них змінюється ситуація, встав цар не з тої ноги — і все, немає більше ніяких договорів", — наголосив Данілов.

Він зазначив, що з росією немає що підписувати. За його словами, Україна може розмовляти з ними лише про те, що стосується питання компенсації збитків.

"Вони мають заплатити за все, що вони тут накоїли, вони мають це зробити за власний рахунок, за рахунок своїх ресурсів", — сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що окупанти вбили 500 українських дітей.

"Хто поверне їм життя? Як ми можемо виміряти життя дитини, яке забрав цей сучасний Гітлер? А хлопчика чи дівчинки без ручки, без ніжки? Я б задушив просто цю тварь. А дехто каже, що з ними про щось домовлятись. Їх треба нищити, вбивати до того часу, поки вони не підуть з нашої території. А потім мають за все нести відповідальність. Всі ці льотчики, які бомблять наші мирні міста, вони всі будуть за гратами, всі без винятку. Всі ці командири частин, які дають ці накази, всі вони нестимуть відповідальність. Як свого часу німецький народ ніс спокуту за Гітлера, так само росіяни будуть нести відповідальність за цього покидька", — сказав Данілов.

За його словами, рф — це штучне утворення. Чи проситимуть вибачення росіяни за свої дії в Україні залежить лише від них.

"Це залежить від них. Ще раз наголошую, росія — це штучне утворення. Чеченці — це росіяни чи ні? Це люди, які тримаються зовсім окремих звичаїв, це окрема нація, окремий народ. Дагестанці — це окрема нація, це окрема країна, як і татари в Татарстані. І ще багато інших фактів, які ми можемо називати. А вони вважають, що всі вони росіяни. Ну які росіяни?", — висловився Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що повноправне членство України в НАТО — це запорука безпеки.

"Але, і я на цьому наголошую, повноправне членство. Зараз дехто починає просувати тези про якийсь мікс, про якесь м'яке входження тощо. У сучасному світі воно так не працює. Повноправне входження в НАТО — це є запорука нашої безпеки. Але перш за все запорука нашої безпеки — це наш народ, наші Збройні сили і фізична наявність високоякісної сучасної зброї 21 сторіччя", — додав Данілов.

Нагадаємо, Данілов говорив, що постачання далекобійної зброї на кшталт ракет ATACMS не вплине на плани України щодо звільнення усієї своєї території. Українські кордони записані в Конституції держави, це є головним фактором деокупації.