Данилов рассказал, что нужно Украине для налаживания мира с рф

Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о мирном договоре с рф. Он подчеркнул, что оккупантов нужно убивать до тех пор, пока они не уйдут с нашей территории.

Об этом Данилов сказал в интервью "РБК-Украина".

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Секретарь СНБО напомнил, что между Украиной и рф 31 мая 1997 года был подписан договор. Он подчеркнул, что сейчас его нет.

"Мы имели так называемый "большой договор". Мы с ними все это подписали, там была подтверждена нерушимость границ, закреплены принципы сотрудничества, отмечено уважение законов одного государства к другому. Где тот договор? У них меняется ситуация, встал царь не с этой ноги — и все, нет больше никаких договоров", — подчеркнул Данилов.

Он отметил, что с россией нечего подписывать. По его словам, Украина может разговаривать с ними только о том, что касается вопроса компенсации ущерба.

"Они должны заплатить за все, что они здесь натворили, они должны это сделать за свой счет, за счет своих ресурсов", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что оккупанты убили 500 украинских детей.

"Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, который унес этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил просто эту тварь. А кое-кто говорит, что с ними о чем-то договариваться. Их надо уничтожать, убивать до тех пор, пока они не уйдут с нашей территории. А потом должны за все нести ответственность. Все эти летчики, бомбящие наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения. Все эти командиры частей, которые дают эти приказы, все они будут нести ответственность. Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", — сказал Данилов.

По его словам, рф — это искусственное образование. Будут ли просить прощения россияне за свои действия в Украине зависит только от них.

"Это зависит от них. Еще раз подчеркиваю, россия — это искусственное образование. Чеченцы — это россияне или нет? Это люди, которые держатся совершенно отдельных обычаев, это отдельная нация, отдельный народ. Дагестанцы — это отдельная нация, это отдельная страна, как и татары в Татарстане. И еще много других фактов, которые мы можем называть. А они считают, что все они русские. Ну какие русские?", — высказался Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что полноправное членство Украины в НАТО — это залог безопасности.

"Но, и я это подчеркиваю, полноправное членство. Сейчас некоторые начинают продвигать тезисы о каком-то миксе, о каком-то мягком вхождении и т.д. В современном мире оно так не работает. Полноправное вхождение в НАТО — это залог нашей безопасности. Но прежде всего залог нашей безопасности — это наш народ, наши Вооруженные силы и физическое наличие высококачественного современного оружия 21 века", — добавил Данилов.

Напомним, Данилов говорил, что поставка дальнобойного оружия вроде ракет ATACMS не повлияет на планы Украины по освобождению всей своей территории. Украинские границы записаны в Конституции государства, это главный фактор деоккупации.