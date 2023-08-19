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Данілов заперечив можливість атаки ЗСУ на Курську АЕС

19 серпня 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данілов заперечив можливість атаки ЗСУ на Курську АЕС
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська влада стверджує, що напади спрямовані лише на російські військові об'єкти. При цьому Курська ядерна станція не є їхньою метою.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Українського радіо.

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Данілов повідомив, що Україна не має бажання порушувати стабільність об'єктів, про які говорять в інтернеті, включно з Курською ядерною станцією.

"Ми концентруємо удари на тих місцях, що пов'язані з війною, і для цього не шукаємо схвалення з боку. Наше обладнання з кожним разом стає все більш досконалим", — сказав він.

Данілов також висловив побоювання щодо потенційних дій Росії, нагадавши про випадки вибухів у Росії на початку кар'єри Путіна.

"Ми не можемо виключити жодних сценаріїв від них. Однак ми ретельно моніторимо ситуацію", — додав він.

Данилов підкреслив, що Росія намагається маніпулювати громадською думкою, поширюючи неправдиву інформацію, що є великою загрозою.

Нагадаємо, що Росія планує провокацію на Курській атомній електростанції. Там готуються до евакуації місцевого населення.

Росіяни планують евакуювати від 21 до 57 тисяч осіб, проте населення області — понад 1 мільйон громадян. Своєю чергою з Курська готують до евакуації 435 тисяч людей. Йдеться про 5% населення області. Це показує "вибраність" тих, хто потрапив до списку.

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