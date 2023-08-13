Кубраков закликав ООН відреагувати на ймовірний обстріл судна Росією
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Росія порушила права чорноморських держав та іноземних мореплавців на вільне судноплавство. Як відомо, РФ зупинила цивільне судно в Чорному морі.
Про це Кубраков зазначив у Twitter.
Коментар Кубракова
Так, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури закликав ООН та партнерів відреагувати на дії Росії, припинити терор в Чорному морі та вжити заходів щодо РФ, яка є членом Міжнародної морської організації.
"З метою уникнення провокацій рекомендуємо капітанам суден, які прямують до/з українських морських портів, пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії", — додав Кубраков.
Нагадаємо, що Росія продовжує займатись морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь, аби зупинити цивільне судно, що рухалось в порт Ізмаїл, що на Одещині.
Також ми писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на ймовірний обстріл цивільного судна "Сукра Окан" у Чорному морі. За його словами, Україна обере оптимальну відповідь.
Додамо, що в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.