Кубраков закликав ООН відреагувати на ймовірний обстріл судна Росією

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Фото: google.com

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Росія порушила права чорноморських держав та іноземних мореплавців на вільне судноплавство. Як відомо, РФ зупинила цивільне судно в Чорному морі.

Про це Кубраков зазначив у Twitter.

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Коментар Кубракова

Так, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури закликав ООН та партнерів відреагувати на дії Росії, припинити терор в Чорному морі та вжити заходів щодо РФ, яка є членом Міжнародної морської організації.

"З метою уникнення провокацій рекомендуємо капітанам суден, які прямують до/з українських морських портів, пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії", — додав Кубраков.

Нагадаємо, що Росія продовжує займатись морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь, аби зупинити цивільне судно, що рухалось в порт Ізмаїл, що на Одещині.

Також ми писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на ймовірний обстріл цивільного судна "Сукра Окан" у Чорному морі. За його словами, Україна обере оптимальну відповідь.

Додамо, що в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.