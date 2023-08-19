Данилов отрицает возможность атаки ВСУ на Курскую АЭС

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters

Украинские власти утверждают, что нападения направлены только на российские военные объекты. При этом Курская ядерная станция не является их целью.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

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Данилов сообщил, что у Украины нет желания нарушать стабильность объектов, о которых говорят в интернете, включая Курскую ядерную станцию.

"Мы концентрируем удары на тех местах, что связаны с войной, и для этого не ищем одобрения со стороны. Наше оборудование с каждым разом становится все более совершенным", — сказал он.

Данилов также выразил опасения относительно потенциальных действий России, напомнив о случаях взрывов в России в начале карьеры Путина.

"Мы не можем исключить никаких сценариев от них. Однако мы тщательно мониторим ситуацию", — добавил он.

Данилов подчеркнул, что Россия пытается манипулировать общественным мнением, распространяя ложную информацию, что представляет собой большую угрозу.

Напомним, что Россия планирует провокацию на Курской атомной электростанции. Там готовятся к эвакуации местного населения.

Россияне планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек, однако население области — более 1 миллиона граждан. В свою очередь из Курска готовят к эвакуации 435 тысяч человек. Речь идет о 5% населения области. Это показывает "избранность" тех, кто попал в список.