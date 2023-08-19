Данилов отрицает возможность атаки ВСУ на Курскую АЭС
Украинские власти утверждают, что нападения направлены только на российские военные объекты. При этом Курская ядерная станция не является их целью.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского радио.
Что сказал Данилов про атаку на Курскую АЭС
Данилов сообщил, что у Украины нет желания нарушать стабильность объектов, о которых говорят в интернете, включая Курскую ядерную станцию.
"Мы концентрируем удары на тех местах, что связаны с войной, и для этого не ищем одобрения со стороны. Наше оборудование с каждым разом становится все более совершенным", — сказал он.
Данилов также выразил опасения относительно потенциальных действий России, напомнив о случаях взрывов в России в начале карьеры Путина.
"Мы не можем исключить никаких сценариев от них. Однако мы тщательно мониторим ситуацию", — добавил он.
Данилов подчеркнул, что Россия пытается манипулировать общественным мнением, распространяя ложную информацию, что представляет собой большую угрозу.
Напомним, что Россия планирует провокацию на Курской атомной электростанции. Там готовятся к эвакуации местного населения.
Россияне планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек, однако население области — более 1 миллиона граждан. В свою очередь из Курска готовят к эвакуации 435 тысяч человек. Речь идет о 5% населения области. Это показывает "избранность" тех, кто попал в список.