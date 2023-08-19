Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Данилов отрицает возможность атаки ВСУ на Курскую АЭС arrow

Данилов отрицает возможность атаки ВСУ на Курскую АЭС

19 августа 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Данилов отрицает возможность атаки ВСУ на Курскую АЭС
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские власти утверждают, что нападения направлены только на российские военные объекты. При этом Курская ядерная станция не является их целью. 

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

Читайте также:

Что сказал Данилов про атаку на Курскую АЭС

Данилов сообщил, что у Украины нет желания нарушать стабильность объектов, о которых говорят в интернете, включая Курскую ядерную станцию. 

"Мы концентрируем удары на тех местах, что связаны с войной, и для этого не ищем одобрения со стороны. Наше оборудование с каждым разом становится все более совершенным", — сказал он.

Данилов также выразил опасения относительно потенциальных действий России, напомнив о случаях взрывов в России в начале карьеры Путина. 

"Мы не можем исключить никаких сценариев от них. Однако мы тщательно мониторим ситуацию", — добавил он.

Данилов подчеркнул, что Россия пытается манипулировать общественным мнением, распространяя ложную информацию, что представляет собой большую угрозу.

Напомним, что Россия планирует провокацию на Курской атомной электростанции. Там готовятся к эвакуации местного населения.

Россияне планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек, однако население области — более 1 миллиона граждан. В свою очередь из Курска готовят к эвакуации 435 тысяч человек. Речь идет о 5% населения области. Это показывает "избранность" тех, кто попал в список.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз