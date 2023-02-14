СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу рф

Сергій Рудський займався плануванням вторгнення рф в Україну

СБУ зібрала докази щодо першого заступника начальника генштабу рф Сергія Рудського. Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо

Відповідно до зібраних доказів, Служба безпеки України повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу рф Сергію Рудському. Саме за його вказівками здійснювалась бойова підготовка окупаційних угруповань і забезпечення їх озброєнням та боєприпасами.

Крім того, він публічного виправдовував збройну агресію проти України та воєнні злочини російських загарбників.

"Пропагандистські тези кремля зафіксовано у виступі високопосадовця під час засідання держдуми рф 25 березня минулого року, яке транслювали центральні російські телеканали", — йдеться у повідомленні СБУ.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Слов'янську правоохоронці спіймали зрадника, який допомагав росіянам виявляти українські війська. Також він здавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури, які війська рф потім обстрілювали.