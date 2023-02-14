СБУ сообщила о подозрении первому заместителю начальника генштаба рф

Давал приказы о вторжении: СБУ сообщила о подозрении заместителю генштаба рф
СБУ собрала доказательства первого заместителя начальника генштаба рф Сергея Рудского. Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Что известно
Согласно собранным доказательствам, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении первому заместителю начальника генштаба рф Сергею Рудскому. По его указаниям осуществлялась боевая подготовка оккупационных группировок и обеспечение их вооружением и боеприпасами.
Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.
"Пропагандистские тезисы кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания госдумы рф 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы", — говорится в сообщении СБУ.
Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, ранее мы писали, что в Славянске правоохранители поймали предателя, помогавшего россиянам обнаруживать украинские войска. Также он сдавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры, которые войска россии затем обстреливали.