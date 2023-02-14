СБУ сообщила о подозрении первому заместителю начальника генштаба рф

Сергей Рудский занимался планированием вторжения россии в Украину

СБУ собрала доказательства первого заместителя начальника генштаба рф Сергея Рудского. Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Что известно

Согласно собранным доказательствам, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении первому заместителю начальника генштаба рф Сергею Рудскому. По его указаниям осуществлялась боевая подготовка оккупационных группировок и обеспечение их вооружением и боеприпасами.

Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.

"Пропагандистские тезисы кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания госдумы рф 25 марта прошлого года, которое транслировали центральные российские телеканалы", — говорится в сообщении СБУ.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее мы писали, что в Славянске правоохранители поймали предателя, помогавшего россиянам обнаруживать украинские войска. Также он сдавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры, которые войска россии затем обстреливали.