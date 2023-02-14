У Слов'янську затримали колаборанта, який допомагав росіянам виявляти українські війська

Чоловік пішов на співпрацю із росіянами з ідеологічних міркувань

Правоохоронці виявили і затримали колаборанта, який у Слов’янську допомагав росіянам виявляти українські війська. Також зрадник надавав координати об’єктів критичної інфраструктури, які війська рф потім обстрілювали.

Про це повідомляють пресслужби Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.

Добровільна співпраця із ворогом

Українські правоохоронці виявили у Слов’янську колаборанта, який восени 2022 року почав працювати на російських окупантів.

Він добровільно пішов на співпрацю з ідеологічних міркувань, більш того, згодом почав проситися до лав терористичного угруповання "ДНР".

Шпигунська діяльність у Слов’янську

Колаборант, виконуючи завдання російських кураторів, виявляв місця розташування та пересування підрозділів Сил оборони України.

Також він передавав росіянам координати об’єктів критичної та цивільної інфраструктури в районі лінії фронту.

Саме за цими координатами російські війська і завдавали згодом артилерійських та ракетних ударів.

Обшуки і підозра

Під час слідчих дій у помешканні колаборанта були знайдені докази його співпраці із ворогом.

Це, зокрема, мобільний телефон із відповідною перепискою, а також чернетка заяви про вступ до лав "ДНР".

Зраднику оголосили підозру і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що на деокупованій території Луганської області правоохоронці виявили колаборанта, який ремонтував техніку росіян, розвантажував боєприпаси і возив загарбників на позиції.

Фото: СБУ