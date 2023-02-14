У Слов'янську затримали колаборанта, який допомагав росіянам виявляти українські війська

У Слов'янську спіймали зрадника, який здавав окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ
Правоохоронці виявили і затримали колаборанта, який у Слов’янську допомагав росіянам виявляти українські війська. Також зрадник надавав координати об’єктів критичної інфраструктури, які війська рф потім обстрілювали.
Про це повідомляють пресслужби Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.
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Добровільна співпраця із ворогом
Українські правоохоронці виявили у Слов’янську колаборанта, який восени 2022 року почав працювати на російських окупантів.
Він добровільно пішов на співпрацю з ідеологічних міркувань, більш того, згодом почав проситися до лав терористичного угруповання "ДНР".
Шпигунська діяльність у Слов’янську
Колаборант, виконуючи завдання російських кураторів, виявляв місця розташування та пересування підрозділів Сил оборони України.
Також він передавав росіянам координати об’єктів критичної та цивільної інфраструктури в районі лінії фронту.
Саме за цими координатами російські війська і завдавали згодом артилерійських та ракетних ударів.
Обшуки і підозра
Під час слідчих дій у помешканні колаборанта були знайдені докази його співпраці із ворогом.
Це, зокрема, мобільний телефон із відповідною перепискою, а також чернетка заяви про вступ до лав "ДНР".
Зраднику оголосили підозру і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що на деокупованій території Луганської області правоохоронці виявили колаборанта, який ремонтував техніку росіян, розвантажував боєприпаси і возив загарбників на позиції.
Фото: СБУ