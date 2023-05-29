ДБР оголосило підозру зраднику, який переслідував активістів у Криму

Кримський зрадник, який працює у ФСБ. Колаж: Новини.LIVE

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому українському правоохоронцю. Перейшовши на службу до кримських окупантів, він у складі ФСБ тероризував кримських татар та полонених українців.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Зрадник на роботі у ФСБ

У ДБР оголосили про підозру колишньому українському правоохоронцю, який після анексії Криму 2014 року перейшов на роботу до російських окупантів.

Він отримав посаду слідчого управління ФСБ Російської Федерації по Криму та Севастополю.

Переслідування українців і киримли

Український зрадник на своїй новій посаді займався переслідуванням кримськотатарських активістів.

2018 року колаборант брав участь у суді над українськими моряками, які потрапили в полон під час переходу з Чорного до Азовського моря.

Саме цей зрадник вимагав відправити за ґрати усіх полонених українців, зокрема, і поранених.

Стаття і судові перспективи

Колишньому працівнику українських правоохоронних органів оголосили підозру в дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України).

Згідно із цією статтею, колаборант може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, що у травні одному з офіцерів 501 батальйону морпіхів оголосили підозру за зраду в Маріуполі.