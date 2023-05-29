ДБР объявило подозрение предателю, преследовавшему активистов в Крыму

Крымский предатель, работающий в ФСБ. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему украинскому правоохранителю. Перейдя на службу к крымским оккупантам, он в составе ФСБ терроризировал крымских татар и пленных украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В ДБР объявили о подозрении бывшему украинскому правоохранителю, который после аннексии Крыма в 2014 году перешел на работу к российским оккупантам.

Он получил должность следственного управления ФСБ Российской Федерации по Крыму и Севастополю.

Преследование украинцев и кырымлы

Украинский предатель в своей новой должности занимался преследованием крымскотатарских активистов.

В 2018 году коллаборант принимал участие в суде над украинскими моряками, попавшими в плен во время перехода из Черного в Азовское море.

Именно этот предатель требовал отправить за решетку всех пленных украинцев, в том числе и раненых.

Статья и судебные перспективы

Бывшему работнику украинских правоохранительных органов объявили подозрение в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Согласно этой статье, коллаборант может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, что в мае одному из офицеров 501 батальона морпехов объявили подозрение за измену в Мариуполе.