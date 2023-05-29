Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ДБР объявило подозрение предателю, преследовавшему активистов в Крыму arrow

ДБР объявило подозрение предателю, преследовавшему активистов в Крыму

29 мая 2023 10:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ДБР объявило подозрение предателю, преследовавшему активистов в Крыму
Крымский предатель, работающий в ФСБ. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему украинскому правоохранителю. Перейдя на службу к крымским оккупантам, он в составе ФСБ терроризировал крымских татар и пленных украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Предатель на работе в ФСБ

В ДБР объявили о подозрении бывшему украинскому правоохранителю, который после аннексии Крыма в 2014 году перешел на работу к российским оккупантам.

Он получил должность следственного управления ФСБ Российской Федерации по Крыму и Севастополю.

Преследование украинцев и кырымлы

Украинский предатель в своей новой должности занимался преследованием крымскотатарских активистов.

В 2018 году коллаборант принимал участие в суде над украинскими моряками, попавшими в плен во время перехода из Черного в Азовское море.

Именно этот предатель требовал отправить за решетку всех пленных украинцев, в том числе и раненых.

Статья и судебные перспективы

Бывшему работнику украинских правоохранительных органов объявили подозрение в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Согласно этой статье, коллаборант может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, что в мае одному из офицеров 501 батальона морпехов объявили подозрение за измену в Мариуполе.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас