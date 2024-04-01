Де Росія та Україна зустрічаються для обміну тілами загиблих військових — деталі від Telegraph

Українська колона їде на обмін тілами військових. Фото: The Telegraph

Ще на початку повномасштабної війни Україна домовилась з Росією про обмін загиблих тіл військових, хоча згідно з Женевської конвенції, такі обміни, як і обміни полонених повинні проходити після закінчення війни. Усі обміни відбуваються на території країни-агресорки, а сам процес триває менш як годину.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Як і де проходить обмін тілами загиблих військових

У матеріалі йдеться, що спілкуючись з Олегом Котенком, який на початку війни очолював пункти обміну, він розповів, що спершу росіяни збирались ховати українських загиблих військових у певних місцях РФ. Проте наша держава запропонувала їм обмін, на який вони погодились.

Так, вже за пів року війни, 2022 року, Міжнародний комітет Червоного Хреста об’єднав дві держави для повернення тіл військових.

"Обміни відбуваються на території Росії. Очолює колону поліцейська машина. За нею група судмедекспертів і фургон-рефрижератор з трупами десятків російських солдатів. Ми (журналісти. — Ред.) спостерігали за обміном, але кордон РФ не перетинали. Сам процес займає менш як годину і хоча в цей час діє режим припинення вогню, відчувається неабияке напруження", — розповідають журналісти.

Для того, аби українська колона безпечно доїхали до Росії, спершу дорогу розміновують. Однак, коли колона повертається додому, її знову перекривають мінами.

Українські військові розмінують дороги для колони. Фото: The Telegraph

Криміналісти з Міжнародного комітету Червоного Хреста проводять вибіркову перевірку тіл на кордоні. Потім фургони з трупами потрапляють на територію Росії. Їх везуть українські рятувальники, співробітники служби безпеки України та представники МКЧХ.

Пояснюючи ситуацію, чому українська сторона їде на територію РФ, представник відділу у справах військовополонених Головного управління розвідки Міноборони України Віталій Матвієнко сказав, що Україна не хоче, щоб на нашій території була російська техніка, адже це великий ризик.

"Цей коридор — єдиний спосіб повернутися додому. Це не лише означає, що всі загиблі будуть гідно поховані в Україні, а й, що їхні рідні та всі небайдужі громадяни нашої країни зможуть віддати їм шану", — додав він.

Українці зустрічають тіла загиблих військових. Фото: The Telegraph

Під час зустрічі обох сторін українські служби безпеки, які пересуваються без зброї в автомобілях МКЧХ згідно з домовленостями, обмінюються списками розпізнавальних знаків російських солдатів. У цей час рятувальники з обох боків перевантажують загиблих.

Під час обміну зазвичай повертають від 60 до 100 загиблих. Їх одразу везуть у морг для ідентифікації. Там встановлюють будь-які особисті дані, фотографують, вилучають ДНК, складають стоматологічну карту і встановлюють причину смерті. Пріоритетом є ті кілька людей, чиї документи вціліли або фізично добре збереглися.

Нагадаємо, 29 березня в Україну повернули тіла ще 121 військового. Вони несли службу на Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках.

Перед цим репатріаційний захід відбувся 16 лютого. Тоді повернули тіла 58 українських захисників.