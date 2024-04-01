Где Россия и Украина встречаются для обмена телами погибших военных — детали от Telegraph

Украинская колонна едет на обмен телами военных. Фото: The Telegraph

Еще в начале полномасштабной войны Украина договорилась с Россией об обмене погибших тел военных, хотя согласно Женевской конвенции такие обмены, как и обмены пленных должны проходить после окончания войны. Все обмены происходят на территории страны-агрессорки, а сам процесс длится менее часа.

Об этом сообщает The Telegraph.

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В материале говорится, что, общаясь с Олегом Котенко, который в начале войны возглавлял пункты обмена, он рассказал, что сначала россияне собирались хоронить украинских погибших военных в определенных местах РФ. Однако наше государство предложило им обмен, на который они согласились.

Так, уже через полгода войны, в 2022 году, Международный комитет Красного Креста объединил два государства для возвращения тел военных.

"Обмены происходят на территории России. Возглавляет колонну полицейская машина. За ней группа судмедэкспертов и фургон-рефрижератор с трупами десятков российских солдат. Мы (журналисты. — Ред.) наблюдали за обменом, но границу РФ не пересекали. Сам процесс занимает менее часа и хотя в это время действует режим прекращения огня, чувствуется большое напряжение", — рассказывают журналисты.

Для того чтобы украинская колонна безопасно доехали до России, сначала дорогу разминируют. Однако когда колонна возвращается домой, ее снова перекрывают минами.

Украинские военные разминируют дороги для колонны. Фото: The Telegraph

Криминалисты Международного комитета Красного Креста проводят выборочную проверку тел на границе. Затем фургоны с труппами попадают на территорию России. Их везут украинские спасатели, сотрудники службы безопасности Украины и представители МККК.

Объясняя ситуацию, почему украинская сторона едет на территорию РФ, представитель отдела по военнопленным Главного управления разведки Минобороны Виталий Матвиенко сказал, что Украина не хочет, чтобы на нашей территории была российская техника, ведь это большой риск.

"Этот коридор — единственный способ вернуться домой. Это не только означает, что все погибшие будут достойно похоронены в Украине, но и что их родные и все неравнодушные граждане нашей страны смогут отдать им почет", — добавил он.

Украинцы встречают тела погибших военных. Фото: The Telegraph

Во время встречи обеих сторон украинские службы безопасности, передвигающиеся без оружия в автомобилях МККК по договоренностям, обмениваются списками опознавательных знаков российских солдат. В то же время спасатели с обеих сторон перегружают погибших.

При обмене обычно возвращают от 60 до 100 погибших. Их сразу везут в морг для идентификации. Там устанавливают какие-либо личные данные, фотографируют, изымают ДНК, составляют стоматологическую карту и устанавливают причину смерти. Приоритетом являются те несколько человек, чьи документы уцелели или физически хорошо сохранились.

Напомним, 29 марта в Украину вернули тела еще 121 военного. Они несли службу на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях.

Перед этим репатриационное мероприятие состоялось 16 февраля. Тогда вернули тела 58 украинских защитников.